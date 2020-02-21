СВР: в Восточной Европе идет антироссийская кампания

В странах Восточной Европы идет активная антироссийская кампания. Таковы данные внешней разведки.

Русофобские настроения создают спецслужбы США.

"Согласно полученной информации, спецслужбы США развернули масштабную кампанию по компрометации в странах Восточной Европы политических и общественных деятелей, выступающих за развитие добрососедских отношений с Россией", — заявил глава пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

Провокаторы действуют через неправительственные организации, которые снабжают деньгами. Также в работе задействована агентурная сеть.

Ранее "Правда.Ру" писала, что у Москвы и Варшавы сейчас худшие отношения за всю историю двух стран. Настроения поляков формируют местные СМИ, в которых активно раздувается тема угрозы со стороны России.