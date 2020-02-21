Бывший президент Украины Петр Порошенко считает Владимира Путина врагом страны. Он сравнил его с коронавирусом.
По мнению Порошенко, Путин куда опаснее вируса, который сейчас бушует в мире.
"Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит", — написал экс-президент Украины в своем микроблоге.
Ранее Владимир Путин пояснил, почему испортились отношения у России и Украины. По его мнению, объединившись, две страны станут слишком серьезным конкурентом для всех стран мира.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.