Порошенко сравнил Путина с коронавирусом

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает Владимира Путина врагом страны. Он сравнил его с коронавирусом.

По мнению Порошенко, Путин куда опаснее вируса, который сейчас бушует в мире.

"Владимир Путин — очень опасный враг Украины. И его цель — забрать не только украинскую землю, но и украинскую душу. Для того, чтобы убедиться, что мир с Украиной не входит в его планы, не надо заглядывать ему в глаза. Достаточно послушать, что он говорит", — написал экс-президент Украины в своем микроблоге.

Ранее Владимир Путин пояснил, почему испортились отношения у России и Украины. По его мнению, объединившись, две страны станут слишком серьезным конкурентом для всех стран мира.