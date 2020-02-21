Киргизия временно не выдает визы китайцам

Усиление визового контроля ввели в Киргизии. Временно приостановлена выдача виз для граждан Китая.

Это связано с распространением в мире коронавируса, эпидемия которого разразилась в КНР.

"Согласно распоряжению правительства, выдача первичных виз гражданам Китая временно приостановлена… Эти ограничения носят временный характер из-за коронавируса", — говорится в пресс-релизе МИД Киргизии.

Те китайцы, которые получили визу ранее, смогут беспрепятственно попасть на территорию страны.

Напомним, что Россия запретила гражданам Китая въезд на свою территорию. Запрет начал действовать с 20 февраля. Ограничительные меры введены временно.