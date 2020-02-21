МИД Украины: выполнить Минские соглашения невозможно

Невозможными к исполнению назвали в Киеве Минские соглашения. Такое мнение высказал глава МИД страны Вадим Пристайко.

По его словам, документ потерял актуальность и его необходимо обновить.

"Сейчас 2020-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", — заявил он.

По мнению главного дипломата Украины, принятые несколько лет назад Минские соглашения никак не помогают решить ситуацию на Донбассе. Единственным важным шагом, который был сделан в рамках договоренностей, является обмен пленными.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Украина очень старается выполнить Минские соглашения, но Россия всячески ей в этом мешает.