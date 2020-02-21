Эрдоган: то, что происходит в Идлибе называется войной

Турецкий президент дал определение того, что происходит сейчас в Идлибе. По его словам, в этом сирийском регионе идет война.

Такой ответ он дал на вопрос журналистов.

"То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом "война". Мы уже начали там свои действия", — сказал Эрдоган.

Напомним, что накануне боевики при поддержке армии Турции начали атаку на правительственные войска Сирии. На помощь сирийцам пришла русская авиация. Совместными усилиями удалось отразить нападение. После требования к Турции о прекращении поддержки боевиков, военные действия прекратились. Позднее стало известно о двух погибших военных турецкой армии.