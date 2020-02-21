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Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия

Мир » Бывший СССР

Наличие у России ядерного оружия останавливает Украину от объявления войны. Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, он настаивал на введении военного положения в стране еще в 2014 году, но это не позволили сделать выборы. Сейчас страна также не может объявить военное положение, потому что лишится финансирования от ВМФ.

Решиться напасть на Россию Украина тоже не может.

"Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, — мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству", — пояснил Турчинов.

Ранее Турчинов заявлял, что жители Крыма будут аплодировать, когда Киев освободит их.

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