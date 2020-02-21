Трамп не согласен с итогами "Оскара"

Вручение "Оскара" ленте, снятой в Южной Корее, возмутило президента США Дональда Трампа. По его мнению, у страны достаточно проблем с Кореей, чтобы давать им такую важную награду.

Свое мнение американский лидер высказал на митинге в штате Колорадо.

"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель — кино из Южной Кореи. Какого чёрта там происходит?" — цитирует Трампа Fox News.

Напомним, что главный приз за лучший фильм в этом году получила лента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.