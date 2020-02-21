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Тестирование вакцины от коронавируса начнется весной
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Источник Правда.Ру

Тестирование вакцины от коронавируса начнется весной

Мир

Разработанное лекарство от коронавируса начнут тестировать весной. Клинические испытания стартуют не раньше апреля.

Об этом заявил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.

"Что касается разработки вакцины, согласно комплексным исследованиям и предварительным расчётам, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля", — цитируют его СМИ.

Ранее сообщалось, что разработано два лекарства. Одно из них на основе вакцины от ВИЧ, второе — противовирусное.

вакцина лекарство сюй наньпин коронавирус
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