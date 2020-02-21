Разработанное лекарство от коронавируса начнут тестировать весной. Клинические испытания стартуют не раньше апреля.
Об этом заявил заместитель министра науки и техники КНР Сюй Наньпин.
"Что касается разработки вакцины, согласно комплексным исследованиям и предварительным расчётам, вакцина будет подана на клинические испытания не ранее последней декады апреля", — цитируют его СМИ.
Ранее сообщалось, что разработано два лекарства. Одно из них на основе вакцины от ВИЧ, второе — противовирусное.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.