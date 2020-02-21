Евросоюз осудил наступление Сирии и ее союзников в Идлибе

По итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Европейского совета в ночь на 21 февраля (по мск) было подписано совместное заявление, в котором содержится призыв к правительству Сирии прекратить военное наступление в провинции Идлиб.

"Новое военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе вызывает огромные человеческие страдания и потому недопустимо. ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия, установив надежное прекращение огня", — написано в документе.

ЕС настаивает на передаче "сирийского вопроса" в Международный уголовный суд

Кроме того, главы государств и правительств стран Евросоюза призвали стороны обострившегося конфликта "выполнить свои обязательства в соответствии с Сочинским меморандумом от 17 сентября 2018 года" и повторили звучавшее ранее требование передать рассмотрение ситуации в Сирии в Международный уголовный суд.

Напомним, что ситуация в Идлибской зоне деэскалации сильно обострилась: Турция, активно атакующая правительственные войска на востоке Идлиба, обвиняет Дамаск в атаках при поддержке российских ВКС на мирные объекты и позиции турецких военных.

В четверг, 20 февраля, после очередного наступления турецких ВС сообщалось о гибели двоих турецких и 50 сирийских военных. Кроме того, протурецкими боевиками был обстрелян самолет Су-24 ВКС России.