По данным счетчика коронавируса гонконгского издания South China Morning Post, за пределами материкового Китая коронавирусом заражено уже 1253 человека.
"И только за сутки в мире выявлено уже 102 случая новых заражений и один летальный исход", — отмечается на сайте газеты.
умерли 11 человек:
заболевших:
Сегодня утром известие об обнаружении коронавируса у двоих бывших пассажиров Diamond Princess пришло из Австралии.
По словам Чжао Цзяньпиня, руководящего группой экспертов, в эпицентре эпидемии — Хубэе,
"наблюдаемый в последние дни спад числа заболевших — не повод для расслабления, потому что у некоторых выздоровевших пациентов повторные тесты говорят о возвращении болезни".
Как уже сообщала "Правда.Ру", на сегодняшний день в материковом Китае подтверждено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.