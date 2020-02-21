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Источник Правда.Ру

Коронавирус пошел по миру: 1,25 тысяч заболевших вне Китая

Мир

По данным счетчика коронавируса гонконгского издания South China Morning Post, за пределами материкового Китая коронавирусом заражено уже 1253 человека.

"И только за сутки в мире выявлено уже 102 случая новых заражений и один летальный исход", — отмечается на сайте газеты.

Как отмечают в Гонконге, всего в мире от коронавируса по данным четверга, 20 февраля:

умерли 11 человек:

  • в Японии — 3;
  • в Гонконге — 2;
  • в Иране — 2;
  • во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах — по одному.

заболевших:

  • в Японии — более 700 (из них свыше 600 случаев — с круизного лайнера Diamond Princess);
  • в Южной Корее — 156;
  • в Сингапуре — 85;
  • в Гонконге — 69;
  • в Таиланде — 35;
  • на Тайване — 24;
  • в Малайзии — 22;
  • в Австралии -17;
  • в Германии и Вьетнаме — по 16;
  • в США — 15;
  • во Франции — 12;
  • в Макао — десять;
  • менее десяти случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Сегодня утром известие об обнаружении коронавируса у двоих бывших пассажиров Diamond Princess пришло из Австралии.

Расслабляться рано

По словам Чжао Цзяньпиня, руководящего группой экспертов, в эпицентре эпидемии — Хубэе,

"наблюдаемый в последние дни спад числа заболевших — не повод для расслабления, потому что у некоторых выздоровевших пациентов повторные тесты говорят о возвращении болезни".

Как уже сообщала "Правда.Ру", на сегодняшний день в материковом Китае подтверждено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы мир статистика коронавирус
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
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