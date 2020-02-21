Захарова: то, как Украина встретила своих граждан – чистый шовинизм

"Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же".

украинцы: "геть отседа!"

Так прокомментировала происходящее в украинском селе Новые Санжары Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Напомним, эвакуация граждан Украины из китайского Уханя, где свирепствует коронавирус, пришлась не "ко двору" их соотечественникам, которые живой стеной встали на пути автобусов, в которых эвакуированных везли в санаторий МВД "на карантин".

"Вы точно эту страну ставите миру в пример, как образец прогрессивных реформ?Вы уверены, что планету надо пугать именно китайской угрозой?" — задает вопрос "радетелям украинской демократии" российский дипломат.

Цитаты: facebook.com/maria.zakharova.167