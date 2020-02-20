Больше тысячи человек заболело коронавирусом вне Китая

Коронавирус активно распространяется в мире. За пределами Китая страшный диагноз поставлен более чем тысяче пациентов.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"За пределами Китая в настоящее время в 26 странах зарегистрированы 1076 случаев заболевания", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что основная часть этих случаев пришлась на пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

Напомним, что, по официальным данным, число жертв коронавируса достигло 2118 человек. В Китае разработали два лекарства, которые сейчас проходят клинические испытания.