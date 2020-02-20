Два лекарства от коронавируса разработали китайские ученые. Сейчас идут клинические испытания.
Они продлятся три недели. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
"Мы ожидаем результатов двух клинических испытаний лекарств", -цитирует в микроблоге организация генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханом Гебрейесуса.
В основе одного из лекарств лежит средство от ВИЧ, второй — противовирусное средство.
Ранее в Китае разработали тест-систему, которые помогают за 15 мнут выявить у пациента признаки коронавируса.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.