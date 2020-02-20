Испытания лекарств от коронавируса пройдут три недели

Два лекарства от коронавируса разработали китайские ученые. Сейчас идут клинические испытания.

Они продлятся три недели. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы ожидаем результатов двух клинических испытаний лекарств", -цитирует в микроблоге организация генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханом Гебрейесуса.

В основе одного из лекарств лежит средство от ВИЧ, второй — противовирусное средство.

Ранее в Китае разработали тест-систему, которые помогают за 15 мнут выявить у пациента признаки коронавируса.