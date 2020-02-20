Российская авиация атаковала боевиков в Сирии

Боевики в Сирии прорвали оборону сирийской армии. На помощь пришла российская авиация.

Атака началась сегодня при поддержке артиллерии армии Турции. Сирийские военные долго не сдавали позиций, но оборону не удержали. Ответный удар по террористам нанесли российские бомбардировщики Су-24.

Это подтвердили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов", — говорится в сообщении.

В общей сложности при поддержке российских военных армия Сирии уничтожила шесть вражеских БМП, пять машин с крупнокалиберным оружием и один танк.