Белстат подсчитал граждан Белоруссии

Более 9,4 миллиона человек проживает в Белоруссии. Таковы данные переписи населения, которая прошла в 2019 году.

Согласно статистике, численность населения уменьшилась на 41 тысячу человек.

Самым густонаселенным городом является Минск. В столице проживает более двух миллионов человек.

"У нас были четыре Аллы Борисовны Пугачёвы, немало человек, возраст которых превышал 120 лет. Мы все такие случаи вычищали. Часто оказывалось, что люди просто неправильно указывали год рождения. Все повторы, ошибки исключили", — рассказала председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Ирина Медведева.

В городах Белоруссии проживает 77,5% населения, в селах — 22,5%.