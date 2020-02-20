Из-за стрельбы в Ханау Меркель отменила официальный визит

Ангела Меркель отменила ряд официальных встреч и визитов. Причиной стала трагедия, которая произошла в городе Ханау.

В частности, канцлер Германии не поедет в Галле. Ее заменит госминистр Хендрик Хоппенштедт.

"Канцлер Меркель отменила из-за убийств в Ханау визит в Галле", — написал в микроблоге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он также уточнил, что Ангела Меркель внимательно следит за расследованием, ей сообщают о каждом шаге следователей.

Напомним, мужчина устроил стрельбу в двух кальянных города Ханау. Его нашли дома, он был мертв. Рядом с ним обнаружили еще одно тело. В результате нападения погибли девять человек, еще несколько ранены.