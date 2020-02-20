Протестные акции прошли в Полтавской области. Жители поселка Новые Санжары выступили против того, чтобы в их населенном пункте размещали эвакуированных из Китая сограждан.
Среди местного населения прошел слух, что именно сюда привезут украинцев, которые были в эпицентре эпидемии коронавируса. Люди вышли на улицы, произошло столкновение с полицией.
"В Полтавской области местные жители услышали, что якобы к ним везут украинцев из Уханя. Произошли столкновения", — передают украинские СМИ.
20 февраля из Китая на Украину привезли сограждан, которые находились в Ухане. Всего эвакуировано 73 человека, в том числе иностранцы. Ни у кого из них нет признаков коронавируса.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.