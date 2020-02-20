Колумбийцы перевозили кокаин на подлодке

Четыре гражданина Колумбии попались на транспортировке кокаина. Общий вес "груза" составил около пяти тонн.

Задержала преступников национальная воздушно-морская служба Панамы. Колумбийцы перевозили запрещенные вещества на кустарном погружном судне.

"Senan изъяла более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии", — сообщило ведомство в микроблоге.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Иран обвиняет США в участии в производстве наркотиков в Афганистане. В стране производство запрещенных веществ увеличивается с каждым годом.