В Венесуэле пройдет реформа нефтедобывающей отрасли

Чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей отрасли объявили в Венесуэле. В стране планируют провести ее реформу.

Таким образом планируют защитить страну от санкций США. Соответствующий указ подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Конституционным и президентским указом объявляю чрезвычайную ситуацию в нефтедобывающей промышленности с целью принятия срочных и необходимых мер для обеспечения энергетической безопасности страны и защитить промышленность от империалистической агрессии", — заявил президент.

Также в Венесуэле создали президентскую комиссию. Ее члены займутся защитой, реструктуризацией и реорганизацией нефтедобывающей промышленности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США предупредили Россию о последствиях за поддержку Мадуро.