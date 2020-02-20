На экс-президента Боливии завели новое уголовное дело

Мошенничество на выборах в 2019 году вменяют бывшему президенту Боливии. В отношении Эво Моралеса возбуждено новое уголовное дело.

В этом же подозревают и бывшего вице-президента страны Альваро Гарсия Линера. Об этом сообщает генеральная прокуратура Боливии.

"Мы получили информацию, что открыто новое дело против предыдущих властей — Эво Моралеса — в связи с махинациями на выборах", — цитируют журналисты слова генпрокурора страны Хуана Ланчипу.

Напомним, Эво Моралес ушел с поста президента под давлением военных. Оппозиция заявила, что в ходе выборов 2019 года было выявлено множество нарушений. Сейчас власть в стране принадлежит оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. 3 мая состоятся новые выборы президента.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Моралес призывает Боливию формировать группы народного ополчения. Он обвинил США в поддержке госпереворота.