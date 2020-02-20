Китайцам не запретили въезд на Украину

Ограничивать гражданам Китая въезд на Украину местные власти не планируют. Причина в том, что этого еще не сделали европейские страны.

Об этом заявил госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Мы ориентируемся на санитарные правила Европейского Союза, ни одна страна ЕС на сегодняшний день ограничений не вводила", — цитируют его журналисты.

Ранее украинские власти эвакуировали 73 человек из Китая. Среди них не только граждане Украины, но и иностранцы. Все они пройдут двухнедельный карантин. Больницу, в которую их поместят, будут охранять почти полсотни полицейских и военных.

С 20 февраля Россия временно закрыла въезд на свою территорию для граждан Китая. Ограничительные меры будут сняты, как только ситуация с коронавирусом стабилизируется.