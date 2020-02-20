Украина анонсировала повышение статуса в НАТО

В октябре 2020 года Украина может получить в НАТО статус статус "партнера с расширенными возможностями". Главное условие для этого — продолжение реформ. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

Он рассказал, что речь об шла на недавней встрече генсеком западного оборонного блока Йенсом Столтенбергом и его заместителем.

"Заседание фактически, как Комиссия "Украина-НАТО", неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель", — сказал Загороднюк.

Глава украинского оборонного ведомства заверил, что в НАТО полностью поддерживают план реформирования на Украине, который представило новое правительство. В этом Киеву помогают консультанты и советники из стран-членов альянса.

Ранее на Украине заявили о "тектоническом сдвиге" в отношениях с НАТО. В Киеве считают, что страна окажется членом блока, это лишь — вопрос времени.