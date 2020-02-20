Эпидемия коронавируса: статистика за сутки
За минувшие сутки - 19 февраля - в материковом Китае выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019.
Как сообщает сегодня китайский комитет здравоохранения, по состоянию на 00:00 часов 20 февраля
в 31 провинции
- подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 74576,
- в больницах находятся - 56 303 человека,
- из них в тяжелом состоянии - 11864,
- выздоровели и выписаны из больниц - 16155 (за 19 февраля -1779),
- зарегистрировано летальных случаев - 2118 (за последние сутки - 114, 108 из которых - в провинции Хубэй),
- подозрение на коронавирус - у 1277 человек,
- под наблюдением врачей из-за контактов с заболевшими - 126,36 тысячи человек.
Отдельно в островной части страны:
- в Гонконге - 65 случаев заболевания, из них умерли - двое, выздоровели - 5,
- в Макао -10 инфицированных, из них 6 уже выздоровели,
- на Тайване - 24 заболевших, из них умер - 1, выписаны - 2.
В мире
По данным ВОЗ, за пределами Китая случаи заражения коронавирусной инфекцией
- 924 случая зарегистрированы в 25 странах,
- летальных исходов - 3.
Растет число заболевших в Южной Корее
Сегодня власти Южной Кореи распространили сообщение, в котором говорится о 82 случаях заражения COVID-2019:
За сутки коронавирус был выявлен
- у 30 человек в провинции Кёнсан-Пукто и городе Тэгу,
- 1 - в Сеуле.