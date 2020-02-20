Эпидемия коронавируса: статистика за сутки

За минувшие сутки - 19 февраля - в материковом Китае выявлено 394 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019.

Как сообщает сегодня китайский комитет здравоохранения, по состоянию на 00:00 часов 20 февраля

в 31 провинции

подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 74576,

в больницах находятся - 56 303 человека,

из них в тяжелом состоянии - 11864,

выздоровели и выписаны из больниц - 16155 (за 19 февраля -1779),

зарегистрировано летальных случаев - 2118 (за последние сутки - 114, 108 из которых - в провинции Хубэй),

подозрение на коронавирус - у 1277 человек,

под наблюдением врачей из-за контактов с заболевшими - 126,36 тысячи человек.

Отдельно в островной части страны:

в Гонконге - 65 случаев заболевания, из них умерли - двое, выздоровели - 5,

в Макао -10 инфицированных, из них 6 уже выздоровели,

на Тайване - 24 заболевших, из них умер - 1, выписаны - 2.

В мире

По данным ВОЗ, за пределами Китая случаи заражения коронавирусной инфекцией

924 случая зарегистрированы в 25 странах,

летальных исходов - 3.

Растет число заболевших в Южной Корее

Сегодня власти Южной Кореи распространили сообщение, в котором говорится о 82 случаях заражения COVID-2019:

За сутки коронавирус был выявлен