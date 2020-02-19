ЛНА стремится к соблюдению режима прекращения огня в Ливии

Официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари подтвердил стремление Ливийской национальной армии к соблюдению режима прекращения огня в стране и к миру во всей Ливии.

На пресс-конференции генерал-майор сообщил журналистам, что руководитель ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в российскую столицу для того, чтобы обсудить мирное урегулирование конфликта в Ливии. Особое внимание будет уделяться принципам соблюдения режима прекращения боевых действий.

Мисмари отметил, что сегодня вызывает озабоченность тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган грозит нанести удары по Триполи и по войскам ЛНА турецкой штурмовой авиацией, демонстрируя свою заинтересованность в эскалации конфликта.

"Турции не нужны люди в Ливии. Ей нужна только нефть и выжженная земля", — резюмировал представитель ЛНА.

Напомним, Анкара открыто поддерживает так называемое Правительство национального согласия Ливии. Этот факт может стать причиной срыва перемирия, введенного 12 января. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало подробности о переброске Анкарой вооружений для боевиков ПНС. Журналистам ФАН удалось выяснить, что ежедневно в аэропорты Триполи и Мисураты прибывает от трех до восьми пассажирских самолетов, на которых Анкара перебрасывает террористов для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований Файеза Сарраджа.