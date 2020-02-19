Пассажиры лайнера Westerdam летят домой

Ни у одного пассажира Westerdam не обнаружен коронавирус. Таковы итоги тщательной проверки медиков.

Ранее сообщалось, что у одной женщины выявили признаки опасного заболевания. По этой причине жесткую проверку прошли все остальные пассажиры. Только после того, как анализы каждого из них показали отсутствие коронавируса, людям разрешили вернуться на родину.

Пассажиры лайнера возвращаются домой чартерными рейсами, говорится в сообщении премьер-министра Камбоджи Хун Сена. В ближайшие дни Камбоджу покинут около 500 человек.

Ранее из страны вылетели еще 540 пассажиров, у которых также не нашли признаков коронавируса.

Как писала "Правда.Ру", круизному лайнеру вход в свои порты закрыли пять стран. Только Камбоджа позволила людям сойти на берег и отправиться домой. Компания, организовавшая поездку, обещала возместить пассажирам ее стоимость и билеты до дома.