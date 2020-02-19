Вернувшихся из Китая украинцев будет охранять полиция

Двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания будет выстроено вокруг больницы на Украине. Здесь предстоит пройти карантин украинцам и иностранцам, которых власти страны эвакуируют из Китая.

Ранее сообщалось, что на выбор представлено четыре медучреждения, где может быть организован карантин. Сейчас адрес конкретной больницы не называют. Однако уже известно, что объект будут строго охранять: ежесуточно здесь будут дежурить 30 полицейских и 17 военнослужащих.

"Дежурить будут пешие патрули, автопатрули, будут функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединённый ситуационный центр МВД", — говорится в сообщении украинского МВД, размещенного в социальной сети.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Украины решили эвакуировать своих граждан из Уханя, где бушует эпидемия коронавируса. Самолет за ними уже вылетел из Киева. На родине украинцы и иностранцы окажутся 20 февраля.