Решения берлинской конференции по Ливии должны быть безукоснительно выполнены. К такому мнению пришли Сергей Шойгу и Халифа Хафтар в ходе переговоров.
Глава Минобороны России встретился 19 февраля с командующим Ливийской национальной армией.
"Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране", — сообщили в Минобороны России.
Стороны сошлись во мнении, что только политическим путем можно урегулировать внутриливийский кризис.
Ранее ситуацию в Ливии Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Италии.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.