Шойгу обсудил ситуацию в Ливии с Халифой Хафтаром

Решения берлинской конференции по Ливии должны быть безукоснительно выполнены. К такому мнению пришли Сергей Шойгу и Халифа Хафтар в ходе переговоров.

Глава Минобороны России встретился 19 февраля с командующим Ливийской национальной армией.

"Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране", — сообщили в Минобороны России.

Стороны сошлись во мнении, что только политическим путем можно урегулировать внутриливийский кризис.

Ранее ситуацию в Ливии Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Италии.