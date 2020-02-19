Сирийцы возвращаются домой

Почти 900 граждан Сирии вернулись домой за минувшие сутки. Все они бежали от войны и боевиков в соседние страны.

Наибольшее количество — почти 600 человек — пережидали опасное время в Иордании, откуда и вернулись. Еще 300 человек прибыли из Ливана.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 894 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 312 человек (женщин — 94, детей — 159), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 582 человека (женщин — 175, детей — 297)", — говорится в сообщении Минобороны России.

Сейчас в стране идет активное разминирование территорий, освобожденных от террористов. В свои дома смогли вернуться 383 человека.