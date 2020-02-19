Лавров предостерегает Турцию от возвращения в ситуацию полуторалетней давности. Он призывает турецкие власти выполнить взятые на себя обязательства и продолжить работу.
Так глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Турции о возможном начале военной операции в Идлибе.
"Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чём договаривались", — сказал Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.
Он подчеркнул, что при необходимости ситуацию можно обсудить на высшем уровне.
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