Россия готова работать с Турцией по Идлибу на высшем уровне

Лавров предостерегает Турцию от возвращения в ситуацию полуторалетней давности. Он призывает турецкие власти выполнить взятые на себя обязательства и продолжить работу.

Так глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Турции о возможном начале военной операции в Идлибе.

"Мы продолжим, разумеется, с нашими турецкими коллегами рассматривать сложившуюся ситуацию, рассматривать пути выполнения того, о чём договаривались", — сказал Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Он подчеркнул, что при необходимости ситуацию можно обсудить на высшем уровне.