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США заподозрили мексиканца в работе на Россию

Мир

Гражданина Мексики задержали в аэропорту Майами. Ему предъявили обвинение в шпионаже в пользу России.

Задержанного зовут Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес. По предположению спецслужб, мужчина работал на некоего российского чиновника. Ему поручили снять дом в штате Флорида, съездить в Москву и сделать фото номеров автомобиля сотрудника американского посольства.

Эти данные мексиканец должен был передать "работодателю". При задержании в его телефоне действительно обнаружили снимок автомобильных номеров. Задержанный во всем сознался. 21 февраля его ждет первый суд.

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