Пекин не прекратит сотрудничества с Венесуэлой

Несмотря на то что происходит в Венесуэле, Китай продолжит работать с этим партнером. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Китай не пошел на поводу у США, которые призывали КНР и Индию отказаться от сотрудничества с Венесуэлой.

"Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой всегда осуществлялось в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и правилами рынка. Это сотрудничество законно и выгодно народам обеих стран, его следует уважать и защищать", — подчеркнул Гэн Шуан.

Он также выразил надежду, что США прекратят вводить все новые и новые санкции и помогут разрешить ситуацию в Венесуэле дипломатическим путем.

Ранее "Правда.Ру" писала, что американцы угрожали России за поддержку Мадуро. Они обещали "не оставить это без внимания".