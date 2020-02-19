Несмотря на то что происходит в Венесуэле, Китай продолжит работать с этим партнером. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Китай не пошел на поводу у США, которые призывали КНР и Индию отказаться от сотрудничества с Венесуэлой.
"Сотрудничество между Китаем и Венесуэлой всегда осуществлялось в соответствии с принципами равенства, взаимной выгоды, взаимовыгодного сотрудничества и правилами рынка. Это сотрудничество законно и выгодно народам обеих стран, его следует уважать и защищать", — подчеркнул Гэн Шуан.
Он также выразил надежду, что США прекратят вводить все новые и новые санкции и помогут разрешить ситуацию в Венесуэле дипломатическим путем.
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