Песков рассказал о худшем варианте развития ситуации в Идлибе

Турция должна начать операцию в Идлибе. Если речь идет о нейтрализации боевиков.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили о возможном начале Турцией военных действий в Идлибе.

"Ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность турецкой стороны", — отметил Песков, говоря о роли Турции в Сирии.

Если же речь идет о действиях против сирийской армии, это "худший вариант развития событий", заявил пресс-секретарь президента.

Ранее президент Турции заявил, что готов в любой момент начать военную операцию в Сирии, так как переговоры, которые прошли в Анкаре и Москве, не дали ожидаемого результата.