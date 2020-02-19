Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Песков рассказал о худшем варианте развития ситуации в Идлибе

Мир

Турция должна начать операцию в Идлибе. Если речь идет о нейтрализации боевиков.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его спросили о возможном начале Турцией военных действий в Идлибе.

"Ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность турецкой стороны", — отметил Песков, говоря о роли Турции в Сирии.

Если же речь идет о действиях против сирийской армии, это "худший вариант развития событий", заявил пресс-секретарь президента.

Ранее президент Турции заявил, что готов в любой момент начать военную операцию в Сирии, так как переговоры, которые прошли в Анкаре и Москве, не дали ожидаемого результата.

война сирия турция дмитрий песков
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Гунны против римлян: осада Наисса
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
Последние материалы
Моряков судна "Патриот" вернут в Россию
В Белго﻿роде мошенники пытались завладеть деньгами ветерана
В 2021 году SpaceX отправит на орбиту космических туристов
Холанд в матче с "ПСЖ" чуть не побил мировой рекорд в беге на 60 метров
Туристический потенциал Прикамья изучат с помощью технологии Big Data
Турция готова начать войну в Идлибе
Кадровый дефицит и перегрузки - главные причины врачебных ошибок
Соболев внесен в заявку "Спартака-2"
В Роструде рассказали, как оплачиваются предпраздничные дни
Менеджер Сотниковой рассказала о состоянии фигуристки после операции
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
Послание президента: опять народ обманули?
Послание президента: опять народ обманули?
Кадровый дефицит и перегрузки - главные причины врачебных ошибок
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
В споре Литвы и "Газпрома" судом поставлена жирная точка
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Минздрав закупит медикаменты для льготников на 115 млн рублей в Перми
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
Игра не по правилам: как норвежцы уронили Большунова на "Ски Туре"
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ