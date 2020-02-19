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Эвакуированные из Китая белорусы вернулись на родину

Мир

Десять граждан Белоруссии вернулись из России домой. Их эвакуировали из Китая, где бушует эпидемия коронавируса.

Из КНР они были вывезены российскими властями в начале февраля. После этого две недели граждане Белоруссии, как и все остальные, провели в карантине. Ни у кого признаков опасного заболевания не выявлено, поэтому их отпустили домой.

"Все белорусские граждане, находившиеся в Тюмени на карантине, выписаны и сегодня направляются домой. Результаты их анализов, прошедшие проверку в двух лабораториях, показали отсутствие вируса", — сообщила в микроблоге пресс-служба белорусского посольства в РФ.

Вернулись домой также белорусы, которых эвакуировали власти Казахстана.

белорусы коронавирус
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