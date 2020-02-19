Турция готова начать войну в Идлибе

Власти Турции готовы перейти к решительным действиям в Сирии. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган.

Он объяснил это тем, что в ходе переговоров, которые прошли в Анкаре и Москве, Турция не получила того, чего ожидала.

"Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял. Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция", — заявил турецкий лидер.

Возможные сценарии он обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Турецкие власти намерены "превратить Идлиб в безопасное место".