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Канада выступила против использования мазута в Арктике

Мир

Канада не будет использовать в водах Арктики мазут и тяжелое топливо. Страна поддержала нововведение.

Об этом сообщили министр транспорта Канады Марк Гарно и глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань. Они заявили, что переход на новые правила будет поэтапным.

"Правительство Канады очень серьезно относится к защите Арктики и продолжает работать со странами-членами Международной морской организации, чтобы найти способы уменьшить воздействие на окружающую среду от увеличения морских перевозок на Севере", — говорится в пресс-релизе министерства транспорта Канады.

С этого года начал действовать новый стандарт Международной морской организации. Согласно документу, содержание серы в судовом топливе должно быть снижено до 0,5%. Ранее этот показатель достигал 3,5%.

канада арктика
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