Пекин: Россия заранее предупредила о закрытии границ

Как только эпидемическая ситуация в Китае улучшится, Россия откроет свои границы. Об этом Россия предупредила власти страны при запрете въезда для граждан Китая.

Об этом сообщили в МИД Китая.

"Что касается вышеупомянутых мер профилактики и контроля над распространением нового типа коронавируса, то Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам", — отметил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Он также напомнил, что меры временные.

Запрет на въезд китайских граждан в Россию вступит в силу 20 февраля.