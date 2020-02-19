Как только эпидемическая ситуация в Китае улучшится, Россия откроет свои границы. Об этом Россия предупредила власти страны при запрете въезда для граждан Китая.
Об этом сообщили в МИД Китая.
"Что касается вышеупомянутых мер профилактики и контроля над распространением нового типа коронавируса, то Россия заранее уведомила Китай по дипломатическим каналам", — отметил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Он также напомнил, что меры временные.
Запрет на въезд китайских граждан в Россию вступит в силу 20 февраля.
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