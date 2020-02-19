В Ташкенте задержали группу террористов

21 жителя Ташкента задержали по подозрению в террористической деятельности. Об этом сообщает ГУВД Ташкента.

Предполагается, что преступники были пособниками запрещенной в России организации "Катиба Таухид валь Джихад".

"19 февраля в Ташкенте была пресечена деятельность группы сторонников и членов международной террористической организации "Катиба Таухид валь Джихад", — говорится в сообщении полицейских.

Задержание проходило сразу по 18 адресам, где проживали подозреваемые. Все они были последователями гражданина Узбекистана, который является членом террористической организации. По словам преступников, они планировали оказывать террористам финансовую помощь, а позже отправиться в Сирию и вступить в их ряды.