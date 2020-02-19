Некоторым пассажирам Diamond Princess запретят въезд в Южную Корею

Южная Корея закрыла границы для иностранцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Из числа пассажиров в Южную Корею смогут приехать только граждане страны.

Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип.

"Может быть такое, что люди, высаживающиеся с круизного лайнера в Японии, приедут в Южную Корею. Для таких случаев мы, по примеру прошлых инцидентов, запросили запрет на въезд для таких иностранных граждан. Если же это граждане Южной Кореи, в рамках карантинных процедур они будут обязаны остаться в добровольном карантине", - сообщил Ким Ган Нип.

Все, кого выпустили с лайнера, прошли проверку и карантин, и не имеют признаков коронавируса. Однако Сеул запросит у японских властей полный список пассажиров и членов команды. Граждане Южной Кореи, которые вернутся на родину, должны будут пройти двухнедельный добровольный карантин.