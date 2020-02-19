Граждане России покинули Diamond Princess

Две россиянки покинули злополучный круизный лайнер Diamond Princess. Две недели он стоял в порту Японии, но пассажирам не позволяли сходить на берег.

19 февраля на судне закончился карантин. Пассажиры и члены экипажа, у которых не обнаружено коронавируса, смогли сойти на землю.

В их числе граждане России. Информацию подтвердили в посольстве России в Японии. Женщины могут покинуть страну, когда им удобно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на лайнере Diamond Princess гражданин России заразился коронавирусом. Всего на сегодняшний день этот диагноз поставлен более чем 74 тысячам человек. От болезни скончались 2004 человека.