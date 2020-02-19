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Блогер из Кувейта: купите у меня метод лечения коронавируса за $3,2 мл

Мир

Сальва аль-Матири, популярный в Кувейте блогер и общественный деятель, заявила, что разработала метод лечения "новой пневмонии", вызванной коронавирусом, и готова его продать за 1 млрд кувейтских динаров (более $3,2 млрд).

Как написала сама аль-Матири в социальной сети Snapchat,

"сегодня с утра пораньше отправилась в посольство Китая, чтобы предоставить им записи о способах лечения коронавируса".

Пост снабжен фотографиями распечатанных листов, на которых написано имя посла Поднебесной в Кувейте.

С чего вдруг?

Блогер уточнила, что с ее стороны готовность расстаться с разработкой — это не жест благотворительности.

"Заняться вплотную этим делом меня сподвигло обещание Джеки Чана выплатить миллион юаней ($143 тысячи) тому, кто найдет лекарство от коронавируса. Теперь вот жду поступления денег на мой счет".

Темы кувейт блогер метод лечения коронавируса
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