Блогер из Кувейта: купите у меня метод лечения коронавируса за $3,2 мл

Сальва аль-Матири, популярный в Кувейте блогер и общественный деятель, заявила, что разработала метод лечения "новой пневмонии", вызванной коронавирусом, и готова его продать за 1 млрд кувейтских динаров (более $3,2 млрд).

Как написала сама аль-Матири в социальной сети Snapchat,

"сегодня с утра пораньше отправилась в посольство Китая, чтобы предоставить им записи о способах лечения коронавируса".

Пост снабжен фотографиями распечатанных листов, на которых написано имя посла Поднебесной в Кувейте.

С чего вдруг?

Блогер уточнила, что с ее стороны готовность расстаться с разработкой — это не жест благотворительности.