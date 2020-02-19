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Киев: хотите эвакуироваться из Китая? Платите!

Мир » Бывший СССР » Украина

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, заявил, что "Россия, Германия, Белоруссия и другие страны обязаны будут заплатить Киеву за то, что Украина эвакуировала из Китая их граждан".

Об этом сообщает портал "112 Украина".

По словам Авакова, по просьбе властей украинский борт, который будет направлен в китайский Ухань, чтобы забрать оттуда своих "застрявших" граждан, возьмет "белоруса, немца, одного жителя Нидерландов, Чехии, Коста-Рики, Аргентины и так далее".

"И русского тоже возьмем, ведь российский самолет перед этим забрал нашего украинца. Его, как и всех, вывезем и на 14-дневный карантин поместим", — сказал министр.

И добавил, что эвакуировать "чужих" бесплатно Украина "не намерена", что платить "за услугу" иностранным властям придется.

К слову, до Украины ни одна страна до такого "бизнеса" не додумалась, поскольку эвакуация людей из зоны эпидемии — это, прежде всего, гуманитарная миссия.

Темы арсен аваков плата за эвакуацию эвакуация из китая
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