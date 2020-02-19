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Источник Правда.Ру

Блумберг в случае избрания президентом США продаст свою компанию

Мир

Майкл Блумберг, американский миллиардер, участник президентской гонки — 2020 в США от партии демократов, в случае избрания на пост главы государства продаст свою компанию Bloomberg LP, которую основал около 40 лет назад.

О решении кандидата в президенты со ссылкой на его предвыборный штат сообщило издание Wall Street Journal.

По данным издания, компания сегодня оценивается в $60 млрд.

Покупателя пока нет, но...

По словам Тима О'Брайена, представителя штаба Блумберга,

"компанию Bloomberg LP не сможет приобрести иностранный покупатель или частная инвестиционная компания" (цитата Ассошиэйтед Пресс).

Зачем?

А продиктовано такое кардинальное решение Блумберга тем, что он хочет быть "на 180 градусов непохожим" на нынешнего хозяина Белого дома.

"Наш кандидат считает, что отказ Трампа от собственных финансовых интересов — это одно из самых больших пятен на его президентстве".

Трамп и Блумберг - разные?

Впрочем, готовность пожертвовать делом всей жизни — а именно так можно, наверное, расценивать компанию Bloomberg LP — не единственное отличие кандидата Блумберга от Дональда Трампа.

Во многом разнятся и их взгляды на взаимоотношения Америки и России, судя по тому, что однажды Майкл Блумберг заявлял:

"Мы не имеем права ругать Россию за Крым, если вспомним, как сами когда-то получили Калифорнию".

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы выборы в сша дональд трамп майкл блумберг кандидат в президенты
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