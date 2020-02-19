Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Киев заявил о подготовке Россией "наступления" на Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Вадим Скибицкий, официальный представитель главного управления разведки министерства обороны Украины заявил, что Россия начала активную подготовку к наступлению на Украину.

"К 2022-2023 годам ударные группировки российской армии будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без объявления мобилизации", — сказал Скибицкий.

С чего вдруг такие мысли?

По словам Скибицкого, для того чтобы обеспечить себе преимущество в "грядущей войне", Россия

"совершенствует свое наступательное вооружение и уже втрое нарастила военный потенциал у границы с Украиной".

Бойтесь российского "Сармата"!

Особую озабоченность минобороны Незалежной вызывают российские ракетные комплексы "Сармат":

"Эти ракеты представляют собой реальную угрозу не только для Украины, но и для всех европейских стран, всего демократического мира", — предостерегает "западных партнеров" Скибицкий.

Эта "песня" не нова

К слову, о том, что Россия "вот-вот" пойдет войной на Украину, обрушит на нее всю мощь своих вооружений, власти Незалежной говорят давно, на разных уровнях и, вплетая свои "опасения" в самый разный контекст.

Так, например, на прошлой неделе Зиновий Свереда, руководитель Украинского кооперативного альянса, пытался таким образом продвинуть предложение о продаже американским компаниям земли на восточной границе страны.

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы сармат нападение вадим скибицкий минобороны украины
Актуальная аналитика
Власть
Послание президента: опять народ обманули?
Интересное и полезное
Готовые корма для животных: польза или вред?
Туризм
На рубеже сезонов: календарь самых интересных мероприятий
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
США сорвали заседание в ООН, не выдав визу российскому дипломату
В ситуации с коронавирусом в Китае забрезжила надежда
Дмитрий Шепелев попрощался с Первым каналом
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
The Hill: новые санкции против России ударят по американцам
Экс-дипломат: воюя с советским прошлым Украина рушит свою целостность
Россия сократила вложения в госдолг США
132 летальных исхода новой пневмонии в Хубэе
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Материнский капитал станет электронным
Последние материалы
США сорвали заседание в ООН, не выдав визу российскому дипломату
В ситуации с коронавирусом в Китае забрезжила надежда
Дмитрий Шепелев попрощался с Первым каналом
Эпидемия коронавируса в Китае: статистика за сутки
The Hill: новые санкции против России ударят по американцам
Экс-дипломат: воюя с советским прошлым Украина рушит свою целостность
Россия сократила вложения в госдолг США
132 летальных исхода новой пневмонии в Хубэе
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Материнский капитал станет электронным
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев
Комментарии
США предлагают России "серьёзный разговор" о ядерном разоружении
На Украине уволили всех прокуроров, расследовавших дело MH17
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
В России могут полностью отменить военный призыв
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Послание президента: опять народ обманули?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Россию обязали выплатить $ 50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Су-57 по многим показателям превосходит F-22 и F-35
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ