Киев заявил о подготовке Россией "наступления" на Украину

Вадим Скибицкий, официальный представитель главного управления разведки министерства обороны Украины заявил, что Россия начала активную подготовку к наступлению на Украину.

"К 2022-2023 годам ударные группировки российской армии будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без объявления мобилизации", — сказал Скибицкий.

С чего вдруг такие мысли?

По словам Скибицкого, для того чтобы обеспечить себе преимущество в "грядущей войне", Россия

"совершенствует свое наступательное вооружение и уже втрое нарастила военный потенциал у границы с Украиной".

Бойтесь российского "Сармата"!

Особую озабоченность минобороны Незалежной вызывают российские ракетные комплексы "Сармат":

"Эти ракеты представляют собой реальную угрозу не только для Украины, но и для всех европейских стран, всего демократического мира", — предостерегает "западных партнеров" Скибицкий.

Эта "песня" не нова

К слову, о том, что Россия "вот-вот" пойдет войной на Украину, обрушит на нее всю мощь своих вооружений, власти Незалежной говорят давно, на разных уровнях и, вплетая свои "опасения" в самый разный контекст.

Так, например, на прошлой неделе Зиновий Свереда, руководитель Украинского кооперативного альянса, пытался таким образом продвинуть предложение о продаже американским компаниям земли на восточной границе страны.

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