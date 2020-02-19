Вадим Скибицкий, официальный представитель главного управления разведки министерства обороны Украины заявил, что Россия начала активную подготовку к наступлению на Украину.
"К 2022-2023 годам ударные группировки российской армии будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без объявления мобилизации", — сказал Скибицкий.
По словам Скибицкого, для того чтобы обеспечить себе преимущество в "грядущей войне", Россия
"совершенствует свое наступательное вооружение и уже втрое нарастила военный потенциал у границы с Украиной".
Особую озабоченность минобороны Незалежной вызывают российские ракетные комплексы "Сармат":
"Эти ракеты представляют собой реальную угрозу не только для Украины, но и для всех европейских стран, всего демократического мира", — предостерегает "западных партнеров" Скибицкий.
К слову, о том, что Россия "вот-вот" пойдет войной на Украину, обрушит на нее всю мощь своих вооружений, власти Незалежной говорят давно, на разных уровнях и, вплетая свои "опасения" в самый разный контекст.
Так, например, на прошлой неделе Зиновий Свереда, руководитель Украинского кооперативного альянса, пытался таким образом продвинуть предложение о продаже американским компаниям земли на восточной границе страны.
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