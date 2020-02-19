США сорвали заседание в ООН, не выдав визу российскому дипломату

Намеченное на 18 февраля организационное заседание комиссии по разоружению не состоялось по вине американских "бюрократов".

Причина нарушения регламента работы международной организации — невыдача США визы главе российской делегации Константину Воронцову, из-за чего он не смог прибыть на заседание в Нью-Йорк.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Сроки перенесены,но...

Как говорится в сообщении, начало заседаний отложено на 10 дней. И, хотя возражений по этому поводу от стран-участниц пока не поступало, "однако возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования".

А еще в ООН напомнили, что аналогичная ситуация с визами на въезд в США для российской делегации в 2019 году комиссия "фактически не вела работу".

А что же Россия?

Со своей стороны, Россия направила в ООН запрос на проведение "внеочередного заседания Комитета ООН по сношениям".