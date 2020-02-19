Намеченное на 18 февраля организационное заседание комиссии по разоружению не состоялось по вине американских "бюрократов".
Причина нарушения регламента работы международной организации — невыдача США визы главе российской делегации Константину Воронцову, из-за чего он не смог прибыть на заседание в Нью-Йорк.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Как говорится в сообщении, начало заседаний отложено на 10 дней. И, хотя возражений по этому поводу от стран-участниц пока не поступало, "однако возобновление заседаний будет зависеть от текущего финансирования".
А еще в ООН напомнили, что аналогичная ситуация с визами на въезд в США для российской делегации в 2019 году комиссия "фактически не вела работу".
Со своей стороны, Россия направила в ООН запрос на проведение "внеочередного заседания Комитета ООН по сношениям".
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