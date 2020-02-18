В очаге эпидемии новой пневмонии- китайской провинции Хубэй — коронавирус и не думает отступать.
За минувшие сутки 132 пациента местных больниц умерли. На утро 19 февраля число жертв болезни здесь составляет 1921 человек.
По данным местного комитета здравоохранения, всего с момента обнаружения коронавируса в Хубэе им заразились почти 62 тысячи человек.
Полностью вылечить китайские врачи сумели 9128 своих пациентов с диагнозом "новая пневмония".
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.