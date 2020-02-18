Эксперт прокомментировал возможность войны между Россией и Белоруссией

На восприятие граждан Украины направлены слова главы МИД страны о возможной войне между Россией и Белоруссией. По словам эксперта, это полная глупость и "сумасшедший дом".

Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

"Это направлено на внутренних украинских потребителей. Больные люди. Возбудились они не сегодня, возбудились они много лет назад. Поэтому выдают всякие смешные вещи в эфир периодически. Это не единственная: и не первая, и не последняя. Все и дальше будет так с украинской стороны комментироваться в подобном разрезе. Люди живут в своем придуманном мире. Ничего удивительного в этом нет сейчас уже. В общем, ничего нового не происходит", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что никакого "заказа" со стороны третьих лиц здесь нет и что "украинский народ жаль, они вынуждены жить в таком информационном пространстве".

Ранее на слова украинских властей отреагировали в Минске. Там навали войну с Россией немыслимой.