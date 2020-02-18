Киев не откажется от воинского приветствия "Слава Украине!"

Воинский устав Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратил действовать. Несмотря на это, приветствие "Слава Украине!" — "Героям слава!" будет сохранено. Об этом сообщает Минобороны страны.

В ближайшее время ответственные государственные лица создадут и подпишут соответствующий документ. Приказ, как уточняется, будет содержать положения о структуре ВСУ и некоторых формальностях, в том числе и параграф о воинском приветствии.

"Слава Украине!" — "Героям слава!". Приказом Минобороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования к военному приветствию. Министерство обороны отмечает, что потеря силы Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины" никоим образом не отменит военное приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе", — сообщает оборонное ведомство в Facebook.

До этого Верховная Рада приняла закон, отменяющий действие прежнего Устава. В ближайшее время текст нового приказа подпишет президент Владимир Зеленский.