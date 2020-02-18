Роботы помогут побороть коронавирус в Китае

Остановить эпидемию коронавируса в Китае помогут роботы. Новинка уже разработана и запущена в производство.

Задача механизма — измерять температуру людей в толпе. Те, у кого будет повышенная температура, пройдут осмотр врачей. Это поможет остановить распространение заболевания.

По статистике на 18 февраля, число жертв коронавируса достигло 1868 человек. Ранее китайские ученые разработали тест-систему, которая выявляет коронавирус за 15 минут.