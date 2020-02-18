Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Роботы помогут побороть коронавирус в Китае

Мир

Остановить эпидемию коронавируса в Китае помогут роботы. Новинка уже разработана и запущена в производство.

Задача механизма — измерять температуру людей в толпе. Те, у кого будет повышенная температура, пройдут осмотр врачей. Это поможет остановить распространение заболевания.

По статистике на 18 февраля, число жертв коронавируса достигло 1868 человек. Ранее китайские ученые разработали тест-систему, которая выявляет коронавирус за 15 минут.

китай робот коронавирус
Актуальная аналитика
Южная Азия
Маслов: Китай решил бороться с вирусом "по-умному" и поплатился
Интересное и полезное
Необычные памятники насекомым
Авто
Как самому "хромировать" детали в гараже
Последние материалы
Роботы помогут побороть коронавирус в Китае
Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках
Эксперт назвал "нелепым" голосование за поправки в Конституцию
В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу
Маслов: Китай решил бороться с вирусом "по-умному" и поплатился
Опрос: украинцы перестали доверять своим властям
В Псковской области школьник ударил учительницу в лицо. ВИДЕО
Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания
Названа причина смерти украинского фигуриста в Китае
За нарушение карантина в Сингапуре грозит тюремное заключение и штраф
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов
Комментарии
У медика, работающего на Diamond Princess, обнаружили коронавирус
В Псковской области школьник ударил учительницу в лицо. ВИДЕО
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Советник Порошенко по военным вопросам назвал бойцов ВСУ ублюдками
Россия: заставить Украину выполнять свои обязательства должны члены ЕС
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Дума рассмотрит возможность индексации пенсий работающих пенсионеров
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Посол РФ рассказал о "неподобающем" отношении к россиянам в Израиле
Советник Порошенко по военным вопросам назвал бойцов ВСУ ублюдками
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Зеленский обратился к представителям США за военной помощью
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ