Остановить эпидемию коронавируса в Китае помогут роботы. Новинка уже разработана и запущена в производство.
Задача механизма — измерять температуру людей в толпе. Те, у кого будет повышенная температура, пройдут осмотр врачей. Это поможет остановить распространение заболевания.
По статистике на 18 февраля, число жертв коронавируса достигло 1868 человек. Ранее китайские ученые разработали тест-систему, которая выявляет коронавирус за 15 минут.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.