Опрос: украинцы перестали доверять своим властям

Меньше половины украинцев доверяют своему президенту. И это один из лучших показателей среди украинских властей.

В стране прошел опрос об уровне доверия населения властям. Худший показатель у премьер-министра Алексея Гончарука. Его поступки и высказывания положительно оценивают всего 21,8% опрошенных. Его правительству доверяют только 25,2% респондентов.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову выказывают доверие 53,9% участников опроса, а вот самой Раде — только 33,5% респондентов.

Президент Украины Владимир Зеленский пока вызывает не так много негатива: ему доверяют 49,2% участников опроса.

Ранее "Правда.Ру" писала о снижении любви россиян к Украине.