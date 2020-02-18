Советник Порошенко по военным вопросам назвал бойцов ВСУ ублюдками

Экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, который консультировал его по делам военным, Юрий Бирюков, сегодня позиционирующий себя как "волонтер АТО", разразился гневной критикой в адрес украинских военных.

Ярость бывшего политика вызвало предложение Владимира Зеленского о "совместном патрулировании силами ОБСЕ, полиции ЛНР и ДНР, а также бойцов ВСУ на линии разграничения на Донбассе".

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать… То есть ни о каком разоружении уже и речи не идет. То есть ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает", — пишет Бирюков в соцсети.

В чем провинились солдаты ВСУ?

Причем агрессия бывшего советника Порошенко направлена не на действующего президента, а на солдат. Именно их он называет "ублюдками" за то, что "своими голосами" поддержали нынешнего украинского главнокомандующего на президентских выборах.